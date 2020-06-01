Стало известно, когда в Омске похолодает до +12

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:06:52+03:00

На смену жаре и грозам придет прохладная и солнечная погода

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Жара, стоявшая в Омской области последние недели, спадет. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, это случится уже в ближайшие дни.

В ночь на вторник, 2 июня, будет +11...+16, местами температура воздуха опустится до +5 градусов. Днем ожидается +18...+23, местами – +11...+16 градусов. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Преимущественно без осадков, ночью на севере региона местами пройдет небольшой дождь.

В среду, 3 июня, ночью обещают +4...+9, днем – +13...+18 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Преимущественно без осадков.

В четверг, 4 июня, ночью прогнозируют +2...+7, днем – +12...+17 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Преимущественно без осадков.

Напомним, сегодня, 1 июня, синоптики предупреждают омичей об ухудшении погоды: возможны грозы с градом и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU