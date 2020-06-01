В Омской области погиб 9-летний мальчик из многодетной семьи
Трагический случай произошел в селе Азово Омской области накануне, 31 мая. Там от удара током погиб 9-летний ребенок.
– По версии следствия, 31 мая примерно в 20.30 во дворе своего дома 9-летний мальчик взялся рукой за рабочую часть кипятильника и хотел опустить его в ведро с водой, чтобы нагреть воду, в этот момент ребенок получил удар электротоком, и несмотря на реанимационные мероприятия, скончался, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – Родители мальчика находились вместе с ним во дворе, отец сразу повез сына, находившегося без сознания, в больницу, но спасти школьника не удалось. Семья многодетная, характеризуется положительно.
После происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти малолетнему по неосторожности».
ИСТОЧНИК KP.RU