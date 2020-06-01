Из Омска возобновляются авиарейсы в Москву и Петербург
Жизнь в Омской области начинает возвращаться в привычное русло. Местным жителям уже разрешили гулять в парках и посещать кладбища, скоро откроются торговые центры.
Кроме того, возобновляются восемь отмененных ранее рейсов в аэропорту.
С 16 июня возвращается авиакомпания «Победа», которая будет доставлять омичей в Москву. Также можно будет без особых сложностей добраться до Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. С 1 июня запускается рейс в Сочи, с 6 числа – в Анапу, с 8-го – в Краснодар.
По предварительным данным, зарубежные чартеры – в турецкую Анталью – пока значатся в расписании на 1 июля. Разрешат ли их в итоге, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Однако на российские курорты омичи смогут долететь уже в ближайшее время. Авиакомпания ЮВТ АЭРО уже выполняет полеты в Горно-Алтайск. Рейсы выполняются два раза в неделю по вторникам и четвергам на CRJ-200. Из Омска вылет осуществляется в 12.30, прилет в Горно-Алтайск – в 14.50. Обратный вылет из Горно-Алтайска – в 15.30, прилет в Омск – в 15.50 (время для каждого аэропорта указано местное). Стоимость авиабилета Омск – Горно-Алтайск в одну сторону составит 5 247 рублей, информирует пресс-служба омского аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU