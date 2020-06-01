2020-06-01T10:00:33+03:00
Общество

В Омске продолжает снижаться число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки выявлено 24 случая
Анна МИКУЛА
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В Омской области снижается количество зарегистрированных случаев коронавируса.В Омской области снижается количество зарегистрированных случаев коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске снова существенно снизилось количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Напомним, еще недавно их было по 80.

Но в областном минздраве объявили, что за последние сутки тесты на COVID-10 подтвердились только 24 местных жителей. Кроме того, выздоровели еще 11 человек и ни одного нового не умерло.

География распространения новых случаев выглядит так: Омск – 16 пациентов, Кормиловский район – 3, Калачинский, Азовский, Горьковский, Марьяновский и Муромцевский районы – по одному человеку.

В общей сложности в Омской области инфицированы 1411 человек, выздоровело 444, скончались 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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