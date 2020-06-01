В правительстве Омской области произошло громкое назначение

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:41:04+03:00

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Министры экономики в Омской области менялись в последнее время довольно часто. Однако после отставки 30 апреля 2019 года бывшего руководителя Расима Галимова, ведомство больше года оставалось без главы.

И вот вакантную должность заняла замминистра Анна Негодуйко. Правда, за последнее время уволились практически все заместители – остался только один из пятерых. Так что теперь уже новому руководителю придется решать и этот кадровый вопрос.

Добавим, что Анна Негодуйко работает в минэкономики с 2002 года, должность заместителя министра занимала с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU