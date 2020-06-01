2020-06-01T07:58:30+03:00
Общество

Появились фото с места страшного пожара в Береговом, где взрывом уничтожен дом

Пострадали четверо [фото]
Станислав МУХИН
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Огнем уничтожило дом.Огнем уничтожило дом.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Появилось фото и видео с места пожара деревянного дома в поселке Береговой. Из-за возгорания там взорвались газовые баллоны. Дом был полностью уничтожен. Момент взрывов засняли очевидцы. Существовала реальная угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные боролись с огнем около пяти часов. К счастью, обошлось без жертв. Но четыре человека пострадали, среди них двое детей.

На фото с места пожара видно, что здание выгорело полностью. Барак частично обрушен. Кругом пепел и вещи жильцов.

Чудом удалось избежать жертв. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Чудом удалось избежать жертв.Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Спустя 4 минуты после сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники МЧС. Горел деревянный дом барачного типа. Было обрушение кровли одной из квартир. Пожарные обследовали помещения и выяснили: людей там нет. Через 50 минут пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти рядом стоящее здание, гаражи и 3 автомобиля, - рассказала специалист пресс-службы МЧС по Омской области.

Момент взрыва в доме на окраине Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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