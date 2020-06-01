Появились фото с места страшного пожара в Береговом, где взрывом уничтожен дом
Появилось фото и видео с места пожара деревянного дома в поселке Береговой. Из-за возгорания там взорвались газовые баллоны. Дом был полностью уничтожен. Момент взрывов засняли очевидцы. Существовала реальная угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные боролись с огнем около пяти часов. К счастью, обошлось без жертв. Но четыре человека пострадали, среди них двое детей.
На фото с места пожара видно, что здание выгорело полностью. Барак частично обрушен. Кругом пепел и вещи жильцов.
Чудом удалось избежать жертв.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
- Спустя 4 минуты после сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники МЧС. Горел деревянный дом барачного типа. Было обрушение кровли одной из квартир. Пожарные обследовали помещения и выяснили: людей там нет. Через 50 минут пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти рядом стоящее здание, гаражи и 3 автомобиля, - рассказала специалист пресс-службы МЧС по Омской области.
Момент взрыва в доме на окраине Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU