Появились фото с места страшного пожара в Береговом, где взрывом уничтожен дом

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилось фото и видео с места пожара деревянного дома в поселке Береговой. Из-за возгорания там взорвались газовые баллоны. Дом был полностью уничтожен. Момент взрывов засняли очевидцы. Существовала реальная угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные боролись с огнем около пяти часов. К счастью, обошлось без жертв. Но четыре человека пострадали, среди них двое детей.

На фото с места пожара видно, что здание выгорело полностью. Барак частично обрушен. Кругом пепел и вещи жильцов.

Чудом удалось избежать жертв.Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Спустя 4 минуты после сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники МЧС. Горел деревянный дом барачного типа. Было обрушение кровли одной из квартир. Пожарные обследовали помещения и выяснили: людей там нет. Через 50 минут пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти рядом стоящее здание, гаражи и 3 автомобиля, - рассказала специалист пресс-службы МЧС по Омской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782256" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в доме на окраине Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU