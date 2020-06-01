Штормовой ветер и град: омичей снова предупреждают об ухудшении погоды
Сибирь продолжает удивлять непредсказуемостью погоды. После аномально жаркой весны первый день лета оказался ненастным.
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 1 июня, в Омской области ожидается ухудшение погоды. Небесная канцелярия запланировала дождь, по северу сильный; гроза, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.
В связи с этим ГУ МЧС России по Омской области призывает жителей соблюдать осторожность на улице. При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра! Откажитесь от прогулок, выхода к водоемам и плавания на маломерных судах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101.
ИСТОЧНИК KP.RU