Штормовой ветер и град: омичей снова предупреждают об ухудшении погоды

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:00:59+03:00

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Сибирь продолжает удивлять непредсказуемостью погоды. После аномально жаркой весны первый день лета оказался ненастным.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 1 июня, в Омской области ожидается ухудшение погоды. Небесная канцелярия запланировала дождь, по северу сильный; гроза, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

В связи с этим ГУ МЧС России по Омской области призывает жителей соблюдать осторожность на улице. При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра! Откажитесь от прогулок, выхода к водоемам и плавания на маломерных судах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU