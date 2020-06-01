На видео попало, как на дороге в Омске перевернулась машина
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Центральном округе города на проспекте Карла Маркса – напротив магазина «Новый дом».
Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате инцидента одна машина отлетела в сторону и перевернулась на крышу.
Видео с камеры наблюдения, расположенной на соседнем с местом происшествия домом, выложили в соцсети. Больше всего комментаторов удивило, что никто из проезжавших мимо водителей даже не остановился, чтобы предложить помощь людям, пострадавшим в аварии.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
ДТП на проспекте Маркса.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU