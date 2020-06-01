На видео попало, как на дороге в Омске перевернулась машина

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:29:58+03:00

Комментаторов удивило, что никто из проезжавших даже не остановился, чтобы помочь [фото, видео]

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Центральном округе города на проспекте Карла Маркса – напротив магазина «Новый дом».

Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате инцидента одна машина отлетела в сторону и перевернулась на крышу.

Видео с камеры наблюдения, расположенной на соседнем с местом происшествия домом, выложили в соцсети. Больше всего комментаторов удивило, что никто из проезжавших мимо водителей даже не остановился, чтобы предложить помощь людям, пострадавшим в аварии.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782357" frameborder="0"></iframe> ДТП на проспекте Маркса.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU