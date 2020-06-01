Стало известно, когда омским семьям, подавшим заявки на «детские» 10 000 рублей, начнут их выплачивать

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:33:26+03:00

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Выплаты детского пособия в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет в Омской области начнут уже сегодня. Однако при одном условии: что заявка на президентское пособие была подана до 22 мая. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

- Мы выполняем указ президента РФ, согласно которому семьи с детьми от 3 до 16 лет с 1 июня будут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Символично, что дата первой выплаты пришлась на Международный день защиты детей, – сообщает управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ольга Ступичева.

Все средства уже поступили в бюджет региона. В Омской области положительные решения на выплаты приняты по 163 тыс. заявлений. Средства будут выплачены на 240 тысяч омских детей на общую сумму в размере почти 2,5 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU