Стало известно, когда омским семьям, подавшим заявки на «детские» 10 000 рублей, начнут их выплачивать
Выплаты детского пособия в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет в Омской области начнут уже сегодня. Однако при одном условии: что заявка на президентское пособие была подана до 22 мая. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.
- Мы выполняем указ президента РФ, согласно которому семьи с детьми от 3 до 16 лет с 1 июня будут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Символично, что дата первой выплаты пришлась на Международный день защиты детей, – сообщает управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ольга Ступичева.
Все средства уже поступили в бюджет региона. В Омской области положительные решения на выплаты приняты по 163 тыс. заявлений. Средства будут выплачены на 240 тысяч омских детей на общую сумму в размере почти 2,5 млрд.
ИСТОЧНИК KP.RU