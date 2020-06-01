Омичи сняли на видео полицейского, который зашел в магазин без маски
Внимание омичей привлек сотрудники полиции, который зашел в один из сетевых магазинов без маски. Покупатели сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.
В регионе продолжает действовать режим полной готовности. Местным жителям полагается штраф за отсутствие маски в общественном месте. Видимо, горожане решили в отместку снять того, кому поручено их штрафовать. Также на прошлой недели «Комсомолка» писала про покупателей, которые срывают зло на кассирах магазинов – их также обязали следить за нарушением санитарных норм.
В случае с полицейским большинство комментаторов также вступились за него, заявив, что и все остальные люди ходят по городу без средств защиты, а правоохранители стараются лишний раз за это не штрафовать. Впрочем, нашлись и те, кто считают, что закон один для всех и соблюдать его обязательно.
Полицейский без маски в магазине.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU