2020-06-01T07:32:57+03:00
Общество

Омичи сняли на видео полицейского, который зашел в магазин без маски

В нарушение правил мужчина пренебрег требованиями безопасности [видео]
Анна МИКУЛА
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Внимание омичей привлек сотрудники полиции, который зашел в один из сетевых магазинов без маски. Покупатели сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.

В регионе продолжает действовать режим полной готовности. Местным жителям полагается штраф за отсутствие маски в общественном месте. Видимо, горожане решили в отместку снять того, кому поручено их штрафовать. Также на прошлой недели «Комсомолка» писала про покупателей, которые срывают зло на кассирах магазинов – их также обязали следить за нарушением санитарных норм.

В случае с полицейским большинство комментаторов также вступились за него, заявив, что и все остальные люди ходят по городу без средств защиты, а правоохранители стараются лишний раз за это не штрафовать. Впрочем, нашлись и те, кто считают, что закон один для всех и соблюдать его обязательно.

Полицейский без маски в магазине.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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