В Омске на видео сняли дорожный конфликт: Водитель иномарки бьет ногами инвалида
Неприятное видео появилось в социальных сетях. Водитель машины ударил ногами инвалида. Предыстория конфликта непонятно, однако, как сообщил автор ролика, все началось из-за замечания. Его водитель сделал инвалиду. Тому это сильно не понравилось, началась перепалка. В итоге инвалид с костылем начал бить оппонента и повредил его машину. Тот тоже не остался в долгу: несколькими ударами ног он умерил пыл инвалида. Все случилось в одном из дворов Омска.
- Бездомный напал на водителя. Нанес удары по машине. Напал на человека, в ответ на замечание. Водитель вызвал полицию, - пересказал суть конфликта автор того самого ролика.
Омичи не одобрили применение физической силы водителем. Но нашлись и те, кто в комментариях были полностью на его стороне. Чем закончился конфликт, неизвестно.
Водитель бьет инвалида ногами.
ИСТОЧНИК KP.RU