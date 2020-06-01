В Омске на видео сняли дорожный конфликт: Водитель иномарки бьет ногами инвалида

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятное видео появилось в социальных сетях. Водитель машины ударил ногами инвалида. Предыстория конфликта непонятно, однако, как сообщил автор ролика, все началось из-за замечания. Его водитель сделал инвалиду. Тому это сильно не понравилось, началась перепалка. В итоге инвалид с костылем начал бить оппонента и повредил его машину. Тот тоже не остался в долгу: несколькими ударами ног он умерил пыл инвалида. Все случилось в одном из дворов Омска.

- Бездомный напал на водителя. Нанес удары по машине. Напал на человека, в ответ на замечание. Водитель вызвал полицию, - пересказал суть конфликта автор того самого ролика.

Омичи не одобрили применение физической силы водителем. Но нашлись и те, кто в комментариях были полностью на его стороне. Чем закончился конфликт, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782257" frameborder="0"></iframe> Водитель бьет инвалида ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU