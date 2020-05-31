Стал известен режим работы торговых центров, которым разрешили открыться в Омске

31 Май 2020 2020-05-31T08:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 4 июня торговые центры в Омске открывают свои двери. Власти пошли на послабления в режиме самоизоляции и разрешили им работать. Но с рядом условий. Работать торговые центры, оказывается, будут не как прежде. Уже а 20.00 все ТЦ должны быть закрыты. Суббота, выходные и праздничные дни - будут не рабочими.

Еще одним ограничением является то, что в магазинах может находиться не более одного человека на 4 кв. метра. Детские комнаты и точки общепита в торговых центрах открывать запрещено. Не будет и рабочих точек Wi-Fi.

Жесткие санитарные требования и к персоналу: все должны находиться в масках и перчатках. На входе перед началом рабочего дня у работников обязаны проверять температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU