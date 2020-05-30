2020-05-30T12:59:43+03:00
Общество

Омский губернатор сделал заявление о Параде Победы 24 июня

Он пройдет на Соборной площади
Станислав МУХИН
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Формат парада уточняется.Формат парада уточняется.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Губернатор Александр Бурков подтвердил, что Парад Победы в Омске пройдет 24 июня. Военная техника традиционно проедет через Соборную площадь. Однако формат парада и участие в нем зрителей и ветеранов сейчас лишь обговаривается. Все будет зависеть от обстановки с коронавирусом в Омской области. Об этом рассказал глава региона.

- В Омске 24 июня будет проходить парад. В каком режиме все это будет: будем ли мы его наблюдать по телевизору или будет кто-то участвовать в качестве зрителя на параде, мы решим, исходя из эпидемической обстановки, - сказал омский губернатор. - Если обстановка будет серьезной, сократим число зрителей. Будем увеличивать количество бронетехники, но уменьшать количество «коробок» для прохождения по Соборной площади. Но парад будет, безусловно, праздник будет.

Ранее Александр Бурков сообщал, что на 9 Мая планировалось авиашоу в небе над Омском. У региона были договоренности с Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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