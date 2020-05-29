Пьяный омич на иномарке влетел на парковку и протаранил эвакуатор

29 Май 2020 2020-05-29T08:20:04+03:00

Омич сел пьяным за руль и поплатился за это. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, у лихача даже нет водительских прав

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Плохо закончилась для 22-летнего омича попытка покататься на машине пьяным по городу. Поздно вечером 28 мая он ехал по проспекту Мира, но не справился с управлением, и машина вылетела на обочину, протаранив стоявший там эвакуатор.

Молодой человек, управлявший иномаркой, а также его 25-летний пассажир с травмами попали в больницу.

– В отношении водителя автомобиля «Нисан Алмера» возбужденно административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС), – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU