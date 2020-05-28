«Надежда есть»: Глава минобра высказалась об открытии дежурных групп в омских садиках

28 Май 2020 2020-05-28T06:56:51+03:00

По словам министра Татьяны Дерновой, Роспотребнадзор уже несколько раз отказывал их запускать

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Уже около месяца омичи просят власти открыть дежурные группы в садиках. Дошкольные учреждения не работают уже очень долго. Многие родители теряют работу из-за того, что им приходится сидеть с детьми. Дважды минобр и департамент образования предлагали открыть в Омской области дежурные группы. Но каждый раз против высказывался Роспотребнадзор.

Третью попытку убедить санитарное ведомство открыть группы в дошкольных учреждениях чиновники предпримут в понедельник 1 июня. По словам министра образования Татьяны Дерновой, надежда на то, что это удастся сделать, есть.

- Есть надежда на открытие. Мы дважды выходили на оперативный штаб с этим предложением. В понедельник мы очень надеемся, что нас услышат, - сказала Дернова в эфире "Радио России". - Количество заболевших сокращается. Очень надеемся, что нам разрешат открыть дежурные группы. Во многих регионах они уже функционируют. Нам придется открывать все детские сады. Потому что уже многие работают.

ИСТОЧНИК KP.RU