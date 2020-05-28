«Надежда есть»: Глава минобра высказалась об открытии дежурных групп в омских садиках
Уже около месяца омичи просят власти открыть дежурные группы в садиках. Дошкольные учреждения не работают уже очень долго. Многие родители теряют работу из-за того, что им приходится сидеть с детьми. Дважды минобр и департамент образования предлагали открыть в Омской области дежурные группы. Но каждый раз против высказывался Роспотребнадзор.
Третью попытку убедить санитарное ведомство открыть группы в дошкольных учреждениях чиновники предпримут в понедельник 1 июня. По словам министра образования Татьяны Дерновой, надежда на то, что это удастся сделать, есть.
- Есть надежда на открытие. Мы дважды выходили на оперативный штаб с этим предложением. В понедельник мы очень надеемся, что нас услышат, - сказала Дернова в эфире "Радио России". - Количество заболевших сокращается. Очень надеемся, что нам разрешат открыть дежурные группы. Во многих регионах они уже функционируют. Нам придется открывать все детские сады. Потому что уже многие работают.
ИСТОЧНИК KP.RU