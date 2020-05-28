Коронавирус в Омске: 88 зараженных и один умерший пациент

28 Май 2020 2020-05-28T06:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Свежие данные по коронавирусу опубликовал оперштаб Омской области. За последние сутки заразились 88 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило теперь 1 227. Выздоровели 54 человека, но выросло и число умерших от коронавируса. За сутки скончался один пациент. Общее число жертв с начала пандемии - 20 человек. Об этом сообщают в региональном минздраве.

Всего с начала эпидемии в омских лабораториях проведено уже 113 414 исследований на коронавирус. Вчера губернатор Омской области заявлял, что регион вышел на плато. Количество случаев не росло трое суток. После этого произошел новый скачок заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU