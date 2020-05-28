2020-05-28T06:44:56+03:00
Общество

Коронавирус в Омске: 88 зараженных и один умерший пациент

С момента начала пандемии специалистами проведено 113 414 исследований.
Станислав МУХИН
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Число жертв от коронавируса достигло уже 20 человек.Число жертв от коронавируса достигло уже 20 человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Свежие данные по коронавирусу опубликовал оперштаб Омской области. За последние сутки заразились 88 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило теперь 1 227. Выздоровели 54 человека, но выросло и число умерших от коронавируса. За сутки скончался один пациент. Общее число жертв с начала пандемии - 20 человек. Об этом сообщают в региональном минздраве.

Всего с начала эпидемии в омских лабораториях проведено уже 113 414 исследований на коронавирус. Вчера губернатор Омской области заявлял, что регион вышел на плато. Количество случаев не росло трое суток. После этого произошел новый скачок заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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