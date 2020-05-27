Свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где заболевших больше всего

27 Май 2020 2020-05-27T14:39:23+03:00

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Уже больше 1 000 выявленных случаев коронавируса в Омской области. В то же время губернатор Александр Бурков заявил, что регион вышел на плато. Число заболевших уже четвертые сутки постепенно снижается. Тем не менее, говорить о том, что эпидемия закончилась, слишком рано. Глава региона подчеркнул, что маски и другие средства защиты, видимо, останутся с омичами до конца года. Масочный режим в Омской области введен с 1 мая.

Вместе с тем, известны и районы, где случаев коронавируса больше всего.

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 32, Марьяновский район – 4, Омский и Калачинский – по 2, Черлакский и Полтавский районы – по 1 новому пациенту.

Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 3 470 человек. Сняты с учета – 22 980, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в региональном оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU