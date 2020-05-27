Уволенную замминистра Ольгу Богданову назначили главврачом гинекологической больницы в Омске

27 Май 2020 2020-05-27T13:09:52+03:00

Она сменила на посту также отправленную в отставку Галину Степанову

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В областном минздраве продолжаются серьезные перестановки. Напомним, в самом начале коронавирусной эпопеи в регионе своего поста лишился глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков. Пришедшая на смену Ирина Солдатова, уже уволила нескольких главврачей, а также своих замов.

В числе последних оказалась и Ольга Богданова. В министерстве с ней расстались с формулировкой, что там нужны люди, которые будут «работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи».

И вот сейчас стало известно, что Ольга Богданова заняла новый пост – главного врача гинекологической больницы в Омске. Ее предшественницу, проработавшую на этом месте более четверти века, также отправили в отставку – после того, как в медучреждение проник коронавирус.

– Ольга Николаевна имеет большой опыт практической работы, – отмечает министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. – Она – врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, в свое время в течение 10 лет возглавляла отделение репродуктивной и перинатальной медицины Областной клинической больницы. Кроме того, Ольга Николаевна получила большую административную практику – ей понятны процессы, происходящие на всех уровнях здравоохранения. Перед новым руководителем учреждения мы ставим ряд задач по улучшению качества оказания помощи, по переформатированию самого подхода к проблемам женщин, по профессиональной переподготовке кадров в условиях современных требований медицины.

Сообщается также, что Богданова уже была представлена коллективу и приступила к исполнению своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU