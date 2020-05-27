«Будем наказывать рублем»: Омский губернатор жестко высказался о масочном режиме
Губернатор Омской области проверил, как соблюдается санитарный режим в регионе. Для этого он отправился в один из крупных супермаркетов города. По его словам, увиденное порадовало. Весь персонал был в средствах защиты. Однако не все жители, как считает Александр Бурков, соблюдают масочный режим, введенный в регионе с 1 мая. Встречаются и те, кто вообще не верит в опасность коронавируса.
- Мнения разделились. Есть люди, которые соблюдают масочный режим. Но есть те, кто не хочет верить в коронавирус, не понимает его опасность. Они ходят без средств защиты и подвергают опасности заражения себя и других, - сказал Бурков.
Глава региона также отметил, что маски могут войти надолго в обычную жизнь жителей Омской области. Не исключено, что средства защиты будут обязательными в общественных местах до конца года. Нарушителей собираются штрафовать.
- Выход один - контроль. Проводить проверки, устраивать рейды. Сейчас мы увидели в магазине, что продавцы в масках и перчатках. Есть дисциплинированные руководители и персонал. Но есть и те, кто не соблюдает требования. Поэтому будем воздействовать административным путем, будут применяться штрафы. Других выходов нет - будем наказывать рублем. Нам важно, чтобы люди были защищены, - сказал сегодня Александр Бурков.
ИСТОЧНИК KP.RU