«Будем наказывать рублем»: Омский губернатор жестко высказался о масочном режиме

27 Май 2020 2020-05-27T13:07:31+03:00

Александр Бурков заявил, что есть много омичей, которые вообще не верят в коронавирус

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Губернатор Омской области проверил, как соблюдается санитарный режим в регионе. Для этого он отправился в один из крупных супермаркетов города. По его словам, увиденное порадовало. Весь персонал был в средствах защиты. Однако не все жители, как считает Александр Бурков, соблюдают масочный режим, введенный в регионе с 1 мая. Встречаются и те, кто вообще не верит в опасность коронавируса.

- Мнения разделились. Есть люди, которые соблюдают масочный режим. Но есть те, кто не хочет верить в коронавирус, не понимает его опасность. Они ходят без средств защиты и подвергают опасности заражения себя и других, - сказал Бурков.

Глава региона также отметил, что маски могут войти надолго в обычную жизнь жителей Омской области. Не исключено, что средства защиты будут обязательными в общественных местах до конца года. Нарушителей собираются штрафовать.

- Выход один - контроль. Проводить проверки, устраивать рейды. Сейчас мы увидели в магазине, что продавцы в масках и перчатках. Есть дисциплинированные руководители и персонал. Но есть и те, кто не соблюдает требования. Поэтому будем воздействовать административным путем, будут применяться штрафы. Других выходов нет - будем наказывать рублем. Нам важно, чтобы люди были защищены, - сказал сегодня Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU