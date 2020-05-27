В Омске оштрафовали фитнес-клуб, отказавший омичу в скидке из-за его лишнего веса

27 Май 2020 2020-05-27T12:44:10+03:00

В данном случае перевес в прямом смысле слова оказался на стороне клиента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Омска решил воспользоваться выгодным предложением на тренировки, которое он увидел на рекламном баннере. Но, придя в фитнес-клуб, узнал, что не имеет права на скидку, потому что акция распространяется только на худых.

Мужчина удивился такому странному разделению – ведь он как раз планировал заняться спортом, чтобы сбросить лишний вес. Несмотря на это, его попросили оплатить полную стоимость абонемента.

Огорченному клиенту пришлось искать справедливости в региональном УФАС. Антимонопольщики пришли к выводу, что права омича действительно нарушены и обязали фитнес-клуб продать ему абонемент с обещанной скидкой.

Но компания отказалась это сделать, за что и поплатилась.

– Омское УФАС России оштрафовало индивидуального предпринимателя на 20 тысяч рублей за неисполнение предписания, выданного антимонопольным органом, по делу о нарушении законодательства РФ о рекламе, – сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU