В Омске оштрафовали фитнес-клуб, отказавший омичу в скидке из-за его лишнего веса
Житель Омска решил воспользоваться выгодным предложением на тренировки, которое он увидел на рекламном баннере. Но, придя в фитнес-клуб, узнал, что не имеет права на скидку, потому что акция распространяется только на худых.
Мужчина удивился такому странному разделению – ведь он как раз планировал заняться спортом, чтобы сбросить лишний вес. Несмотря на это, его попросили оплатить полную стоимость абонемента.
Огорченному клиенту пришлось искать справедливости в региональном УФАС. Антимонопольщики пришли к выводу, что права омича действительно нарушены и обязали фитнес-клуб продать ему абонемент с обещанной скидкой.
Но компания отказалась это сделать, за что и поплатилась.
– Омское УФАС России оштрафовало индивидуального предпринимателя на 20 тысяч рублей за неисполнение предписания, выданного антимонопольным органом, по делу о нарушении законодательства РФ о рекламе, – сообщает пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU