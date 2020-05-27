Названы сроки, на которые в Омске сохранят обязательный масочный режим

27 Май 2020 2020-05-27T12:38:55+03:00

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Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион вышел на плато по коронавирусу. Количество зараженных не растет уже четвертые сутки. Однако некоторые принятые санитарные меры останутся надолго с сибиряками. Например, масочный режим, введенный в Омской области с 1 мая.

- Нам придется жить в режиме соблюдения санитарных норм в течение нескольких месяцев, может быть, до конца года, когда пройдет пандемия, - сказал Бурков. - Важно защищать себя. Важно, чтобы каждый человек, который пришел в магазин, был защищен.

При этом губернатор сразу же отверг аргументы многих омичей о том, что маски невозможно купить. Глава региона заявил, что все средства защиты есть в аптеках.

- Мы можем купить маски и антисептики. Нам нужно увеличить объем поставок масок, чтобы снизились цены. В этих условиях нам придется жить несколько месяцев. Ситуация во всем мире тяжелая. Соблюдать масочный режим придется. Пока не будет вакцины, пока не будет прививок, - сказал омский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU