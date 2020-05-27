Названы сроки, на которые в Омске сохранят обязательный масочный режим
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион вышел на плато по коронавирусу. Количество зараженных не растет уже четвертые сутки. Однако некоторые принятые санитарные меры останутся надолго с сибиряками. Например, масочный режим, введенный в Омской области с 1 мая.
- Нам придется жить в режиме соблюдения санитарных норм в течение нескольких месяцев, может быть, до конца года, когда пройдет пандемия, - сказал Бурков. - Важно защищать себя. Важно, чтобы каждый человек, который пришел в магазин, был защищен.
При этом губернатор сразу же отверг аргументы многих омичей о том, что маски невозможно купить. Глава региона заявил, что все средства защиты есть в аптеках.
- Мы можем купить маски и антисептики. Нам нужно увеличить объем поставок масок, чтобы снизились цены. В этих условиях нам придется жить несколько месяцев. Ситуация во всем мире тяжелая. Соблюдать масочный режим придется. Пока не будет вакцины, пока не будет прививок, - сказал омский губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU