2020-05-27T11:45:20+03:00
Общество

Выручка омских кафе и ресторанов за время режима самоизоляции упала почти вдвое

Судя по всему, доставка готовой еды не слишком спасает ситуацию
Анна МИКУЛА
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Омские рестораторы даже приняли участие в челлендже "Голый голод", чтобы показать, то пандемия раздела их до нитки.Омские рестораторы даже приняли участие в челлендже "Голый голод", чтобы показать, то пандемия раздела их до нитки.Фото: Instagram.com
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Омские рестораторы уже не раз заявляли о бедственном положении, в котором оказались из-за введенного в регионе режима самоизоляции. Они заявляют, что разрешенная им доставка готовой еды не слишком спасает положение. Их данные подтверждают и в «Омскстате».

По подсчетам аналитиков, общий доход заведений общепита в регионе составил 843,1 млн рублей. По сравнению с мартом выручка снизилась на 42,7%, а в соотношении с апрелем 2019 года – на 36,9%.

Напомним, вице-губернатор Дмитрий Ушаков сообщал ранее, что открытым верандам ресторанов и кафе могут разрешить открыться после 4 июня. А запускать посетителей в залы они смогут только после 23 июня.

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Омские рестораны закрыты уже второй месяц из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима самоизоляции. Оставшаяся доставка спасает далеко не всех. Некоторые заведения, к сожалению, не смогут выйти из кризиса никогда. В интернете уже стали появляться объявления о продаже целых сетей. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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