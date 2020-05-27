Выручка омских кафе и ресторанов за время режима самоизоляции упала почти вдвое

27 Май 2020 2020-05-27T11:45:20+03:00

Омские рестораторы даже приняли участие в челлендже "Голый голод", чтобы показать, то пандемия раздела их до нитки. Фото: Instagram.com

Судя по всему, доставка готовой еды не слишком спасает ситуацию

Изменить размер текста: A A

Омские рестораторы уже не раз заявляли о бедственном положении, в котором оказались из-за введенного в регионе режима самоизоляции. Они заявляют, что разрешенная им доставка готовой еды не слишком спасает положение. Их данные подтверждают и в «Омскстате».

По подсчетам аналитиков, общий доход заведений общепита в регионе составил 843,1 млн рублей. По сравнению с мартом выручка снизилась на 42,7%, а в соотношении с апрелем 2019 года – на 36,9%.

Напомним, вице-губернатор Дмитрий Ушаков сообщал ранее, что открытым верандам ресторанов и кафе могут разрешить открыться после 4 июня. А запускать посетителей в залы они смогут только после 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать

Омские рестораны закрыты уже второй месяц из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима самоизоляции. Оставшаяся доставка спасает далеко не всех. Некоторые заведения, к сожалению, не смогут выйти из кризиса никогда. В интернете уже стали появляться объявления о продаже целых сетей. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU