Появилась дата решения по режиму самоизоляции в Омской области

27 Май 2020 2020-05-27T11:29:01+03:00

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Следующее заседание оперштаба, на котором будет решаться вопрос продления или снятия режима самоизоляции, пройдет 1 июня. Об этом ТАСС рассказал председатель оперштаба министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. Сейчас, напомним, режим самоизоляции в Омской области действует до 3 июня. Общее количество заразившихся коронавирусом превысило 1 100 человек.

Одним из основных вопросов станет целесообразность запуска дежурных групп в садиках. О них омичи уже давно просят.

- К сожалению, на территории региона по предложению Роспотребнадзора не функционируют даже дежурные группы детских садов. Но состоится заседание оперативного штаба под руководством губернатора Александра Буркова, где в том числе будет рассматриваться этот вопрос, - сказал Куприянов. - Потому что есть обращения как от ассоциации работодателей, от Федерации омских профсоюзов, так и от конкретных омичей, которые оказались в ситуации, когда должны работать, а дети находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU