Омич отсудил 100 тысяч за затопленную при капремонте дома квартиру

27 Май 2020 2020-05-27T11:16:01+03:00

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Неприятности случились у жильца дома на проспекте Карла Маркса. Его квартиру затопило во время ливня при капремонте крыши. В результате допустившего такую ситуацию обязали выплатить пострадавшему в общей сложности 130 тысяч рублей: 105 тысяч компенсации и 25 - за восстановительный ремонт жилья.

Организация, виновная в случившемся, расплатилась не сразу. В дело пришлось вмешаться приставам, которые рассказали, что за просрочку полагается штраф в размере 7% от суммы компенсации, но не менее 10 тысяч рублей.

– Компания, не желая дожидаться возможных неприятных последствий и нести дополнительные финансовые потери, в добровольный срок погасила образовавшийся перед омичом долг, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU