2020-05-27T11:01:49+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, почему в Омске работают строительный гипермаркет

Выяснилось, что запретить его работу могут только на федеральном уровне
Анна МИКУЛА
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Вот такая очередь собралась перед «Леруа Мерлен» во время первой попытки открыться в апреле. Фото: «Аварийный Омск».Вот такая очередь собралась перед «Леруа Мерлен» во время первой попытки открыться в апреле. Фото: «Аварийный Омск».Фото: vk.com
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На днях покупатели выложили в соцсети фото из самовольно открывшихся строительных гипермаркетов. В частности речь шла и о «Леруа Мерлен», закрытом на время режима полной готовности из-за пандемии коронавируса. Напомним, в начале апреля также была попытка открыть магазин. Но тогда его принудительно закрыли, а посетителей эвакуировали.

На этот раз в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора пояснили, что хоть работать супермаркетам запрещено, повлиять на «Леруа Мерлен», выписав штраф за нарушение, можно только на федеральном уровне.

– Управление Роспотребнадзора по Омской области не уполномочено осуществлять надзор и правовую оценку по нормативно-правовым актам субъектов РФ и возбуждать дела об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства. – Дополнительно сообщаем, что в рамках проведения предварительных проверок установлено, что нормы санитарного законодательства строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» не нарушены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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