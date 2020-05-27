Роспотребнадзор рассказал, почему в Омске работают строительный гипермаркет
На днях покупатели выложили в соцсети фото из самовольно открывшихся строительных гипермаркетов. В частности речь шла и о «Леруа Мерлен», закрытом на время режима полной готовности из-за пандемии коронавируса. Напомним, в начале апреля также была попытка открыть магазин. Но тогда его принудительно закрыли, а посетителей эвакуировали.
На этот раз в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора пояснили, что хоть работать супермаркетам запрещено, повлиять на «Леруа Мерлен», выписав штраф за нарушение, можно только на федеральном уровне.
– Управление Роспотребнадзора по Омской области не уполномочено осуществлять надзор и правовую оценку по нормативно-правовым актам субъектов РФ и возбуждать дела об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства. – Дополнительно сообщаем, что в рамках проведения предварительных проверок установлено, что нормы санитарного законодательства строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» не нарушены.
ИСТОЧНИК KP.RU