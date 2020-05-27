В областном минобре объяснили ситуацию с жалобами на поборы в Калачинском колледже
Напомним, выпускники и студенты Калачинского аграрно-технического колледжа массово жалуются в соцсетях на руководство учебного заведения. Якобы тем, кто отказывается ежегодно платить в фонд по тысяче рублей, грозят не выдать дипломы.
Мы обратились за комментарием в областное министерство образования.
– Жалобы от студентов не поступали, – пояснил официальный представитель регионального ведомства Илья Крылич. – В техникуме нам рассказали, что информация не соответствует действительности и выпускники могут без проблем получить дипломы.
Впрочем, если проблема все-таки существует, учащимся, вероятно, имеет смысл написать заявления уже не в минобр, а в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU