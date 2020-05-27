Названа зарплата главного тренера «Авангарда» Боба Хартли
Напомним, в конце прошлого года с канадцем перезаключили контракт
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"
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СМИ опубликовали данные о доходах главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. По информации татарстанского издания «Бизнес. Онлайн», канадский наставник получает больше всех в команде 100 млн рублей в год.
За ним по уровню зарплат следуют также легионеры – игроки Свен Андригетто и Тейлор Бек – 90 и 70 млн рублей соответственно.
Напомним, в конце прошлого года ходили слухи, что он может покинуть команду. Однако в декабре омскому клубу удалось перезаключить с ним контракт на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU