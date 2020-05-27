Названа зарплата главного тренера «Авангарда» Боба Хартли

27 Май 2020 2020-05-27T10:09:04+03:00

Напомним, в конце прошлого года с канадцем перезаключили контракт

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СМИ опубликовали данные о доходах главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. По информации татарстанского издания «Бизнес. Онлайн», канадский наставник получает больше всех в команде 100 млн рублей в год.

За ним по уровню зарплат следуют также легионеры – игроки Свен Андригетто и Тейлор Бек – 90 и 70 млн рублей соответственно.

Напомним, в конце прошлого года ходили слухи, что он может покинуть команду. Однако в декабре омскому клубу удалось перезаключить с ним контракт на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU