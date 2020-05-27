Из реки на окраине Омска рыбаки выловили труп новорожденного ребенка

27 Май 2020 2020-05-27T13:27:22+03:00

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Страшную находку случайно сделали жители улице 1-й Восточной, отправившиеся на Омь. Днем 26 мая рыбаки выложили из реки тельце ребенка. Очевидцы вызвали на место силовиков.

Как пояснила официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова, первыми труп младенца осмотрели сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным девочка родилась шестимесячной и, вероятно, уже мертвой. Более точно о причине смерти младенца можно будет высказаться после проведения гистологических исследований.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, на днях похожий случай произошел в Знаменском районе Омской области. Там 34-летняя жительница одного из отдаленных сел решила не становиться на учет по беременность. Родив мертвого ребенка, она закопала его во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU