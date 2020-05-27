Появились фото 9-комнатной квартиры в Омске за 45 миллионов
Необычную квартиру продают в Омске. Информация о ней появилась на сайте объявлений. У объекта недвижимости 9 комнат - 4 санузла, 4 спальни, 1 кабинет, 2 балкона и 3 лоджии. Квартира на улице 30 Лет ВЛКСМ занимает в доме последних два этажа. Общая ее площадь более 400 квадратов.
Внутри помещений пафосный ремонт: мебель под старину, колонны, винтажная лестница из мрамора. Дом, понятное дело, под охраной. Во дворе система видеонаблюдения. Вместе с квартирой владелец продает сразу три гаражных места рядом с домом. За все это удовольствие владелец элитных квадратных метров хочет получить 45 миллионов рублей. Судя по фотографиям с елкой, продается квартира уже давно.
ИСТОЧНИК KP.RU