Омич отметил день рождения, убив приятеля

27 Май 2020 2020-05-27T08:27:35+03:00

Когда началось расследование, выяснилось, что фигурант также причастен к серии краж

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Житель Ленинского округа в январе отметил свое 33-летие. День рождения он праздновал вместе с приятелем. А потом что-то не задалось, и именинник убил собутыльника.

– В ходе возникшей ссоры на улице возле АЗС по Черлакскому тракту нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, голове и туловищу, причинив телесные повреждения, от которых он скончался через непродолжительное время, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.

Фигуранта заключили в СИЗО. А в ходе расследования выяснилось, что он причастен еще и к серии краж, совершенных в 2017-2019 годах в поселке Иртышский. В этом преступлении омич сознался.

Уголовное дело в отношении него передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU