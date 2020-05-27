Омич отметил день рождения, убив приятеля
Житель Ленинского округа в январе отметил свое 33-летие. День рождения он праздновал вместе с приятелем. А потом что-то не задалось, и именинник убил собутыльника.
– В ходе возникшей ссоры на улице возле АЗС по Черлакскому тракту нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, голове и туловищу, причинив телесные повреждения, от которых он скончался через непродолжительное время, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.
Фигуранта заключили в СИЗО. А в ходе расследования выяснилось, что он причастен еще и к серии краж, совершенных в 2017-2019 годах в поселке Иртышский. В этом преступлении омич сознался.
Уголовное дело в отношении него передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU