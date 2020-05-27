2020-05-27T07:52:30+03:00
Общество

«Давайте его домой возьмем!»: Омичи сняли на видео бежавшего вдоль дороги медведя

Вместо того, чтобы отъехать подальше, они начали догонять его [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Типичный Омск»Фото: «Типичный Омск»
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Местные жители, ехавшие на машине в Называевском районе с удивлением заметили бегущего вдалеке косолапого. Все происходящее они успели снять на видео. И, судя по всему, грозный, но крайне симпатичный хищник произвел на них неизгладимое впечатление.

– А говорят, в Омской области нет медведей! Езжай быстрее – догоняй, чтобы поближе его снять! – говорит за кадром женщина.

– Мишка! Молодой еще совсем! – предполагает мужчина.

– Давайте его домой возьмем! – предлагает девушка.

Впрочем, медведь успел свернуть с проезжей части в поле и скрылся от преследователей. В результате незапланированной встречи никто не пострадал.

На трассе в Омской области бежал медведь.Видео: «Типичный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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