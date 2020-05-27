«Давайте его домой возьмем!»: Омичи сняли на видео бежавшего вдоль дороги медведя
Местные жители, ехавшие на машине в Называевском районе с удивлением заметили бегущего вдалеке косолапого. Все происходящее они успели снять на видео. И, судя по всему, грозный, но крайне симпатичный хищник произвел на них неизгладимое впечатление.
– А говорят, в Омской области нет медведей! Езжай быстрее – догоняй, чтобы поближе его снять! – говорит за кадром женщина.
– Мишка! Молодой еще совсем! – предполагает мужчина.
– Давайте его домой возьмем! – предлагает девушка.
Впрочем, медведь успел свернуть с проезжей части в поле и скрылся от преследователей. В результате незапланированной встречи никто не пострадал.
На трассе в Омской области бежал медведь.Видео: «Типичный Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU