Число заразившихся коронавирусом пациентов пошло на спад

27 Май 2020 2020-05-27T07:09:04+03:00

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В Омской области после резкого скачка количества выявленных случаев заражения коронавирусом начался постепенный спад заболеваемости.

По информации регионального минздрава, за минувшие сутки выявлено 42 новых пациента, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными. При этом выздоровели 25 человек, летальных исходов не добавилось.

География новых случаев выглядит так: Омск – 32 зараженных, Марьяновский район – 4, Омский и Калачинский – по 2, Черлакский и Полтавский районы – по 1 жителю.

При этом уже третий день подряд наблюдается постепенное снижение заболеваемости в регионе. Напомним, 26 мая было выявлено 53 новых случая, а днем ранее – 57.

Таким образом, на данный момент в регионе известно об инфицировании за все время 1139 местных жителей, выздоровели 277, скончалось 19.

ИСТОЧНИК KP.RU