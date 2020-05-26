После жары в Омске ожидаются заморозки
После засухи и жары омских садоводов предупреждают о новой напасти. Уже в ближайшее время ожидаются заморозки.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 по 28 мая в Омской области местами ожидаются заморозки в приземном слое от 0 до -5 градусов.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU