2020-05-26T09:32:09+03:00
Общество

После жары в Омске ожидаются заморозки

В ночь на 28 мая на почве ожидается до -5 градусов
Анна МИКУЛА
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Омских дачников предупреждают о заморозках.Омских дачников предупреждают о заморозках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После засухи и жары омских садоводов предупреждают о новой напасти. Уже в ближайшее время ожидаются заморозки.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 по 28 мая в Омской области местами ожидаются заморозки в приземном слое от 0 до -5 градусов.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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