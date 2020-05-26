«Надо больше гулять»: Глава омского минздрава в самоизоляцию советует жителям прогулки

26 Май 2020 2020-05-26T08:12:32+03:00

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С неожиданным советом выступила министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. В разгар самоизоляции, которая действует в регионе как минимум до 3 июня, она посоветовала омичам побольше гулять. По ее словам, это разрешено и не будет лишним при соблюдении безопасной дистанции в 1,5-2 метра.

- Надо потерпеть, сейчас лето, хорошая погода. Старайтесь гулять, дышать воздухом, расхаживаться. Это не возбраняется, но при соблюдении дистанции, - цитирует РИА Омск-Информ министра Ирину Солдатову со ссылкой на "Радио России" . Нужно привыкать жить с условиями эпидемиологической ситуации и обращать внимание на свое здоровье. Если что, обращаться на скорую помощь.

Ранее глава минздрава чуть ли не каждый день призывала омичей оставаться дома. Сейчас, оказывается, можно гулять. Добавим, что уважительными причинами для выхода из дома являются походы в ближайший магазин за продуктами или в аптеку, поездка на работу при наличии справки от начальства и прогулки с собаками во дворе. Во всех остальных случаях омичам может грозить штраф до 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU