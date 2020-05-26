2020-05-26T08:28:45+03:00
Общество

Ремонтировавшееся уже несколько раз покрытие тротуаре на бульваре Мартынова снова разрушилось

При этом ямы и выбоины заметны на всем протяжении дорожки [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Голос Омска»Фото: «Голос Омска»
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Судя по тому, что дорожки на реконструированном бульваре Мартынова, разрушаются почти моментально, материал для них выбран не слишком удачный. Сломанные плитки на тротуарах заменяли уже неоднократно, но они ломались буквально в течение недели. Вероятно, в это место с активным пешеходным трафиком имело смысл вымостить чем-то менее хрупким.

Местные жители снова сняли на видео и выложили в соцсети то, как выглядит любимое место прогулок горожан сейчас. На записи видно, что дорожки разрушены почти на всем протяжении.

Фото: «Голос Омска»

Фото: «Голос Омска»

Фото: «Голос Омска»

Фото: «Голос Омска»

– Я надеюсь, что власти обратят на эту проблему свой взор и заставят подрядчика отремонтировать покрытие или лучше заменить его на плитку, что будет намного безопаснее для горожан, – комментирует ролик его автор.

Бульвар Мартынова.Видео: Голос Омска

ИСТОЧНИК KP.RU

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