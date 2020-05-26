Ремонтировавшееся уже несколько раз покрытие тротуаре на бульваре Мартынова снова разрушилось
Судя по тому, что дорожки на реконструированном бульваре Мартынова, разрушаются почти моментально, материал для них выбран не слишком удачный. Сломанные плитки на тротуарах заменяли уже неоднократно, но они ломались буквально в течение недели. Вероятно, в это место с активным пешеходным трафиком имело смысл вымостить чем-то менее хрупким.
Местные жители снова сняли на видео и выложили в соцсети то, как выглядит любимое место прогулок горожан сейчас. На записи видно, что дорожки разрушены почти на всем протяжении.
Фото: «Голос Омска»
Фото: «Голос Омска»
– Я надеюсь, что власти обратят на эту проблему свой взор и заставят подрядчика отремонтировать покрытие или лучше заменить его на плитку, что будет намного безопаснее для горожан, – комментирует ролик его автор.
Бульвар Мартынова.Видео: Голос Омска
ИСТОЧНИК KP.RU