2020-05-26T07:37:11+03:00
Общество

В омском минздраве рассказали, почему от коронавируса умер еще один пациент

Мужчине было 73 года
Станислав МУХИН
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В ведомстве добавляют: у молодых пациентов коронавирус протекает без осложнений.В ведомстве добавляют: у молодых пациентов коронавирус протекает без осложнений.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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До 19 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Омской области. Об этом сообщает региональный минздрав. За последние сутки скончался еще один пациент. В ведомстве рассказали подробности о нем.

- Мужчина в возрасте 73 лет, имевший ряд сопутствующих заболеваний, несмотря на все усилия врачей, умер, - уточнили в минздраве.

В ведомстве добавляют: у молодых пациентов коронавирус протекает без осложнений. Тогда как за жизнь людей в возрасте от 60 лет приходится буквально бороться. И не всегда врачи выигрывают эту борьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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