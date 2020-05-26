Стало известно расписание ЕГЭ в Омске

26 Май 2020 2020-05-26T07:30:55+03:00

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Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ по всей России, в том числе и в Омске перенесли на середину лета. Напомним, не так давно даже обсуждалась возможность сделать в этом году ЕГЭ дистанционным. Однако с учетом эпидемиологической обстановки решили все-таки остановиться на традиционной форме – офлайн.

В Минпросвещения определились, что экзаменационная кампания стартует 29 июня. Правда, несколько дней пройдет репетиция. Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что это необходимо, чтобы проверить, как работает система.

Первый экзамен – по литературе, географии и информатике – назначен на 3 июля.

Далее ЕГЭ будут идти в следующем порядке:

10 июля – профильная математика;

13 июля – история и физика;

16 июля – обществознание и химия;

20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам;

22 и 23 июля – устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU