Стало известно расписание ЕГЭ в Омске
Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ по всей России, в том числе и в Омске перенесли на середину лета. Напомним, не так давно даже обсуждалась возможность сделать в этом году ЕГЭ дистанционным. Однако с учетом эпидемиологической обстановки решили все-таки остановиться на традиционной форме – офлайн.
В Минпросвещения определились, что экзаменационная кампания стартует 29 июня. Правда, несколько дней пройдет репетиция. Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что это необходимо, чтобы проверить, как работает система.
Первый экзамен – по литературе, географии и информатике – назначен на 3 июля.
Далее ЕГЭ будут идти в следующем порядке:
10 июля – профильная математика;
13 июля – история и физика;
16 июля – обществознание и химия;
20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам;
22 и 23 июля – устная часть по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU