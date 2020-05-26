Глава омского минздрава рассказала, как болеют коронавирусом большинство пациентов

26 Май 2020 2020-05-26T07:10:37+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Омской области давно перевалило за 1 000. В сутки регистрируется в среднем 50-60 новых случаев. Уже 19 человек умерли от опасной инфекции - в основном это пожилые омичи и люди с серьезными хроническими заболеваниями. За последние сутки в регионе зарегистрировано 53 новых пациентов с коронавирусом. Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, как у них протекает болезнь.

- 23 человека из них имеют бессимптомное течение. Они лечатся дома. Всего у нас 1097 заболевших. В большей степени это бессимптомные, - рассказала министр Ирина Солдатова Радио России. - Есть 8 больных детей в стационаре. У детей заболевание протекает без клинических проявлений, либо как ОРВИ. Были инфицированные и среди беременных, все они пролеченные. У нас болеют в основном пациенты 65 лет и старше с сопутствующими заболеваниями. Нет тяжелых больных среди молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU