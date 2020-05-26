Ограждение на стройке в Омске упало на детскую площадку

26 Май 2020 2020-05-26T07:06:11+03:00

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Серьезные недочеты выявили во время проверки в возводящемся микрорайоне на бывшей территории «Сибзавода». Часть ограждения вокруг стройки упала на детскую площадку. Остальная продолжала держаться на честном слове и также грозила рухнуть.

– Учитывая, что указанные обстоятельства могли представляли угрозу для жизни и здоровья граждан, прокуратурой округа застройщику внесено представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений закона, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения организацией представления прокуратуры нарушения законодательства устранены, ограждение восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU