В Омской области коронавирус нашли еще у 53 человек

26 Май 2020 2020-05-26T06:43:45+03:00

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Свежая сводка о распространении коронавируса появилась в Омской области. Количество заразившихся уже перевалило за 1000 человек. За последние сутки, по данным оперштаба, заболели еще 53 омича. Почти у половины зараженных covid-19 проходит без особых симптомов. Общее количество подтвержденных случаев теперь составляет 1097 человек.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. Один 73-летний пациент скончался. Таким образом, от коронавируса в регионе умерли уже 19 человек.

- Мужчина в возрасте 73 лет, имевший ряд сопутствующих заболеваний, несмотря на все усилия врачей, умер. Теперь количество смертей от COVID-19 в Омском регионе равно 19. Просим обратить внимание: люди старшего поколения находятся в зоне максимального риска, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU