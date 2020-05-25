2020-05-25T14:43:31+03:00
Общество

Власти Калачинска рассказали, с кого в районе началась вспышка коронавируса

Сейчас там около 60 заразившихся
Станислав МУХИН
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Сейчас в Калачинском районе около 60 заразившихся коронавирусом.Сейчас в Калачинском районе около 60 заразившихся коронавирусом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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После Омска Калачинский район сейчас самая горячая точка - здесь уже около 6- подтвержденных случаев коронавируса. Вспышка, судя по всему, произошла из местной Центральной районной больнице. По крайней мере, так считают сами жители Калачинского района. Там несколько деревень закрыты на карантин. Из-за этого местные сильно переживают и боятся за свое здоровье.

Косвенно это подтверждают и слова главы Калачинского района Фридриха Мецлера. Чиновник признал, что власти недостаточно проинформировали калачинцев от принимаемых мерах. Он уже прокомментировал ситуацию.

- У нас большое количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Недостаточно проинформировали жителей о мерах, которые были введены. Есть и объективные причины. Энергетики, обследуя своих работников, обнаружили одного из заболевших, который дал толчок. И пошло количество обследуемых. У нас очень много людей, которых мы обследовали, - сказал глава Калачинского района Фридрих Мецлер. - Второе – все то, что произошло в больнице. Пневмонии не все подтверждаются, что там коронавирус. Больница явно дала нам много контактеров. Есть вопросы к здравоохранению. Минздрав свою проверку проводит. Пять заболевших медсестер в больнице – это очаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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