2020-05-25T13:52:29+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег получили омские медики за заражение коронавирусом

А в минздраве объяснили, почему только двоим перевели только двоим медиком
Станислав МУХИН
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Все заболевшие медики получат выплаты.Все заболевшие медики получат выплаты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Омской области уже около 30 медиков заразились коронавирусом. Об это ранее сообщали в региональном минздраве. По федеральному закону в случае подтверждения диагноза врачам полагаются выплаты. На днях первые деньги уже получили два зараженных медика. По данным ведомства, суммы выплат составили 68 811 рублей на человека.

В региональном минздраве также объяснили, почему деньги пока получили только двое врачей из 30.

- По закону средства перечисляются по факту выздоровления врача. После этого комиссия рассматривает каждый случай и назначает стимулирующие выплаты. Всем медикам с подтвержденным диагнозом переведут деньги, - пояснили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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