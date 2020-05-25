Стало известно, на какие маршруты в Омске направят новые троллейбусы

25 Май 2020 2020-05-25T14:11:36+03:00

Их покупают впервые за семь лет

Изменить размер текста: A A

Троллейбусный парк Омска обновится впервые за семь лет. Для города планируют закупить 33 новых низкопольных троллейбусов двух марок – «Адмирал» от производителя ООО «ПК Транспортные системы» из города Энгельс и троллейбус «Авангард» от производителя АО «Транс-Альфа» из Вологды.

Их направят на образцовые магистральные маршруты, работающие с 6.00 до 23.00, с интервалом движения не более 10 минут. Это маршруты №3 «Поселок Чкаловский – Железнодорожный вокзал» и №4 «ОАО ОНПЗ – Железнодорожный вокзал».

– Четвертый – маршрут образцового содержания, на нем сейчас работают самые новые троллейбусы, закупленные в 2013 году. Их мы планируем переместить на маршрут 67, – отметил Александр Вялков.

Напомним, что федеральная субсидия для перевозчика МП города Омска «Электрический транспорт» составит 60% от стоимости электротранспорта. Остальные 40% будут погашаться на условиях лизинга. Деньги поступят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU