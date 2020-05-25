2020-05-25T13:40:10+03:00
Общество

В Восточной роще Омска вырубят 200 деревьев

Там запланировано масштабное благоустройство территории
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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В Восточной роще, расположенной в Октябрьском округе Омска, продолжается масштабное благоустройство. Там планируется проложить пешеходные дорожки и разбить газоны. Кроме того, территорию расчистят от зарослей кленов, старых и поваленных деревьев. Вместо них там высадят 200 крупномеров.

Сообщает пресс-служба омской мэрии, в этом году в ходе второго этапа работ планируется выполнить устройство велосипедной дорожки, велопарковок, оборудовать сценическую площадку, организовать дополнительное освещение к МСЧ № 9. Общая стоимость работ составит около 12 млн рублей.

По информации департамента городского хозяйства мэрии, в 2020 году в Омске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет комплексно благоустроено восемь общественных пространств. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 278 млн 815 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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