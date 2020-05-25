«Сил уже не оставалось»: На видео попало спасение омича, тонувшего в Иртыше
Едва не закончилась трагически попытка 46-летнего омича блеснуть перед подругой своими талантами. Парочка пришла отдыхать на Центральный пляж. Мужчина сообщил возлюбленной, что с легкостью переплывет Иртыш. Не долго думая мужчина нырнул в пока еще не прогревшуюся воду в районе Ленинградского моста. Но, доплыв до середины реки, совершенно выбился из сил и начал тонуть.
– Я проезжал мимо на катере, – рассказывает сотрудник полиции на транспорте по СФО. – Он сказал, что у него больше нет сил и попросил взять на борт. Я его вытащил из Иртыша и доставил на берег.
Выяснилось, что из-за холодной воды у незадачливого пловца свело ноги. На место приехали медики, но от их помощи мужчина отказался.
Спасение тонувшего омича.Видео: МВД на транспорте по СФО
ИСТОЧНИК KP.RU