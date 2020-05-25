2020-05-25T12:58:34+03:00
Происшествия

«Сил уже не оставалось»: На видео попало спасение омича, тонувшего в Иртыше

Мужчина пытался произвести впечатление на даму сердца, но удалось только напугать [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (МВД РФ на транспорте по СФО)Фото: скриншот с видео (МВД РФ на транспорте по СФО)
Изменить размер текста:

Едва не закончилась трагически попытка 46-летнего омича блеснуть перед подругой своими талантами. Парочка пришла отдыхать на Центральный пляж. Мужчина сообщил возлюбленной, что с легкостью переплывет Иртыш. Не долго думая мужчина нырнул в пока еще не прогревшуюся воду в районе Ленинградского моста. Но, доплыв до середины реки, совершенно выбился из сил и начал тонуть.

– Я проезжал мимо на катере, – рассказывает сотрудник полиции на транспорте по СФО. – Он сказал, что у него больше нет сил и попросил взять на борт. Я его вытащил из Иртыша и доставил на берег.

Выяснилось, что из-за холодной воды у незадачливого пловца свело ноги. На место приехали медики, но от их помощи мужчина отказался.

Спасение тонувшего омича.Видео: МВД на транспорте по СФО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Восточной роще Омска вырубят 200 деревьев
«Сил уже не оставалось»: На видео попало спасение омича, тонувшего в Иртыше
Появилось видео, как из-за тополиного пуха горит территория омской школы
Регоператор «Магнит» рассказал, как организовать вывоз мусора из дачного товарищества
В Омске треть работников общественного транспорта сидят без работы
«Сидят на бетоне»: В омском парке лебедей привезли на грязный пруд
9 млн рублей получили омские больницы от Региональной Ассоциации врачей
В Омске снова объявляют штормовое предупреждение
Стало известно, где поставят современные видеокамеры, которые будут штрафовать омичей
Деятельность «Росводоканал Омск» соответствует международным стандартам
Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в закрытой на карантин деревни под Омском
Домашний адрес - природная здравница
Омский вуз в формате виртуальной реальности
«Должно быть точно не 10-15 тысяч как сейчас»: Глава омского минздрава назвала «адекватную зарплату» врачей
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
«Ростелеком» подключил к беспроводному интернету более двухсот населенных пунктов Омской области
Найди свой замок
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
В Октябрьском, Центральном и Советском округах пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Жительница Омской области закопала своего мертвого ребенка в огороде
«Обрушения кровли не было»: В мэрии Омска так объяснили ситуацию с рухнувшим потолком в жилом доме
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
Свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где самые опасные районы
«Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области подписали график погашения задолженности за газ теплоснабжающими организациями в 2020 году