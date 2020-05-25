2020-05-25T06:48:30+03:00
Общество

В Омске коронавирус нашли уже у 1000 человек

С начала пандемии скончались уже 18 человек
Станислав МУХИН
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С начала пандемии заразились уже более 100 человек.С начала пандемии заразились уже более 100 человек.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Свежие данные опубликовали в региональном опертштабе. Там рассказали о том, сколько омичей заразились за сутки коронавирусом. В итоге диагноз подтвердился у 59 человек. В итоге с начала пандемии заболели уже 1044 пациентов. Из них 234 полностью вылечились от COVID-19.

С начала эпидемии скончались 18 человек.

- Под домашним наблюдением врачей находятся 3 672 человек, 22 190 сняты с карантинного учета. Ведется работа по забору и обработке анализов. По итогам выходных цифра произведенных исследований достигла 105 302, - сообщили в оперштабе.

Добавим, что ранее пик эпидемии в омском минздраве прогнозировали на конец мая. Власти пока считают: пока рано заявлять о выходе на плато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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