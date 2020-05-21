В Омске отложили открытие купального сезона

21 Май 2020 2020-05-21T15:53:24+03:00

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Из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Омской области откоытие пляжного сезона в регионе откладывается на неопределенный срок. Какая-то ясность появится после 3 июня – именно до этого срока губернатор продлил режим полной готовности. Далее, видимо, будут смотреть по ситуации и ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

Сейчас купаться на Иртыше не стоит. Ни один пляж не был подготовлен к открытию. А значит, не прошел санитарную обработку. Кроме того, не проводилось ежегодное обследование дна в прибрежных зонах. Поэтому нырять там может быть смертельно опасно.

– По оперативным сведениям, в 2020 году в результате происшествий на воде погибли пятеро человек, из них – двое дети, – сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах областного ГУ МЧС Сергей Звеков. – Все это обусловлено тем, что в случае опасной для жизни ситуации рядом не оказывается квалифицированного спасателя, способного в кратчайшие сроки прийти на помощь тонущему человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU