2020-05-21T15:34:34+03:00
Дом. Семья

В Большереченском зоопарке выбрали имена для троих медвежат

Накануне подвели итоги конкурса
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Наталья БОЛОТОВА
Изменить размер текста:

Напомним, этой весной медведица Маша из Большереченского зоопарка вышла после зимней спячки не одна, а с потомством. Трое медвежат благодаря неусыпной заботе родительницы подросли и окрепли. Настало время давать им имена.

По традиции, объявили конкурс на имена братика и двух сестер. Омичи могли присылать свои варианты в паблик Большереченского зоопарка. Потом за самый удачный вариант смогли проголосовать все желающие.

По результатам голосования в выборе имен для медвежат победили Тихон, Тайга и Тара, – рассказали в Большереченском зоопарке. Имя Тара мы решили заменить на более масштабное – Сибирь! Поздравляем победителей, предложивших эти варианты!

Медвежата из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Авангард» расстался с одним из тренеров
В Омске отложили открытие купального сезона
В Большереченском зоопарке выбрали имена для троих медвежат
В горсовете рассмотрели заявки омичей на участие в публичных слушаниях
Омские депутаты обсудили меры поддержки бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса
В Омской области сотрудники Росгвардии спасли потерявшуюся 7-летнюю девочку
В Омском горсовете рассмотрели обращение управляющих торговыми центрами
Более полумиллиона рублей из профсоюзных средств направлено на поддержку медучреждений области
На видео засняли драку пьяного омского вахтовика с полицейским
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Стало известно, сколько денег уйдет на «путинские» выплаты детям омичей
Найди свой замок
На тепловых сетях в Центральном округе пройдут гидравлические испытания
В омском Роспотребнадзоре прокомментировали отказ магазинов обслуживать омичей без масок
Призвание сильных и мужественных…
Омский вуз в формате виртуальной реальности
Петербургский актер Сергей Городничий: играет в БДТ, рыбачит на Ладоге и снимает сериалы для Инстаграма
Омичи появились на WildBerries
Свой дом на курорте
Первый вице-спикер Омского горсовета рассказал о планах по объединению школ
В мэрии объяснили, зачем в Омске пилят и обрезают деревья у дорог