В Большереченском зоопарке выбрали имена для троих медвежат

21 Май 2020 2020-05-21T15:34:34+03:00

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Напомним, этой весной медведица Маша из Большереченского зоопарка вышла после зимней спячки не одна, а с потомством. Трое медвежат благодаря неусыпной заботе родительницы подросли и окрепли. Настало время давать им имена.

По традиции, объявили конкурс на имена братика и двух сестер. Омичи могли присылать свои варианты в паблик Большереченского зоопарка. Потом за самый удачный вариант смогли проголосовать все желающие.

По результатам голосования в выборе имен для медвежат победили Тихон, Тайга и Тара, – рассказали в Большереченском зоопарке. Имя Тара мы решили заменить на более масштабное – Сибирь! Поздравляем победителей, предложивших эти варианты!

Медвежата из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU