В Большереченском зоопарке выбрали имена для троих медвежат
Напомним, этой весной медведица Маша из Большереченского зоопарка вышла после зимней спячки не одна, а с потомством. Трое медвежат благодаря неусыпной заботе родительницы подросли и окрепли. Настало время давать им имена.
По традиции, объявили конкурс на имена братика и двух сестер. Омичи могли присылать свои варианты в паблик Большереченского зоопарка. Потом за самый удачный вариант смогли проголосовать все желающие.
По результатам голосования в выборе имен для медвежат победили Тихон, Тайга и Тара, – рассказали в Большереченском зоопарке. Имя Тара мы решили заменить на более масштабное – Сибирь! Поздравляем победителей, предложивших эти варианты!
Медвежата из Большереченского зоопарка.Видео: Наталья БОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU