В горсовете рассмотрели заявки омичей на участие в публичных слушаниях

21 Май 2020 2020-05-21T14:57:21+03:00

Теперь поделиться своими соображениями можно даже не выходя из дома

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28 мая в Омском городском совете пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2019 год. Принять участие в них могут все неравнодушные горожане – для этого достаточно подать заявку.

В этом году впервые из-за пандемии коронавируса и введенного в регионе режима полной готовности заседание пройдет в новом формате. Чтобы не подвергать омичей опасности, – а самые активные участники публичных слушаний, как правило, люди преклонного возраста – в горсовете предоставили возможность участвовать в обсуждениях по видео-конференц-связи.

– На данный момент с учетом 39 депутатов у нас запланировано 88 участников. Система видео-конференц-связи способна обеспечить работу для 100 человек. Так что сбоев быть не должно, – проинформировал коллег глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – Для выступлений также заявились пятеро горожан.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, смогут ли заявившиеся выступить дистанционно.

– Трое из пяти готовы подключиться по удаленке, остальные будут присутвовать в зале – такая возможность также есть, – уточнил Федотов.

Он сообщил, что до 28 мая всем заинтересованным лицам, подавшим заявки, придет приглашение на публичные слушания – в виде смс или телефонного оповещения. За час до начала заседания участникам отправят идентификатор и пароль для подключения к общей видео-конференц-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU