В Омской области сотрудники Росгвардии спасли потерявшуюся 7-летнюю девочку

21 Май 2020 2020-05-21T13:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Любинском районе все местные жители и полиция сбились с ног - пропала 7-летняя девочка. Он ушла из дома гулять и несколько часов не появлялалсь. На помощь пришли сотрудники Росгвардии. После получения примет ребенка они начали искать ребенка. Ситуация осложнялась тем, что на улице похолодало, шел дождь и приближалась ночь. Но все закончилось благополучно.

- Вскоре, следуя по улице Октябрьской, сотрудники увидели девочку, схожую по описанию. Ее одежда не соответствовала погодным условиям: несмотря на прохладную погоду, девочка была одета в летнее платье и промокла под дождем. Чтобы обогреть замерзшего ребенка, росгвардейцы посадили ее в служебный автомобиль, - рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Спасителям девочка пояснила, что просто гуляла и заблудилась. Она ушла на несколько километров от дома. Чтобы вернуться назад, ей бы пришлось пройти оживленный железнодорожный переезд. Сотрудники Росгвардии доставили девочку на машине домой счастливым родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU