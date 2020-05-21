2020-05-21T13:33:00+03:00
Общество

В Омской области сотрудники Росгвардии спасли потерявшуюся 7-летнюю девочку

Ребенок в одном платье промокла под дождем и заблудилась
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сотрудников отметили на службе.Сотрудников отметили на службе.
Изменить размер текста:

В Любинском районе все местные жители и полиция сбились с ног - пропала 7-летняя девочка. Он ушла из дома гулять и несколько часов не появлялалсь. На помощь пришли сотрудники Росгвардии. После получения примет ребенка они начали искать ребенка. Ситуация осложнялась тем, что на улице похолодало, шел дождь и приближалась ночь. Но все закончилось благополучно.

- Вскоре, следуя по улице Октябрьской, сотрудники увидели девочку, схожую по описанию. Ее одежда не соответствовала погодным условиям: несмотря на прохладную погоду, девочка была одета в летнее платье и промокла под дождем. Чтобы обогреть замерзшего ребенка, росгвардейцы посадили ее в служебный автомобиль, - рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Спасителям девочка пояснила, что просто гуляла и заблудилась. Она ушла на несколько километров от дома. Чтобы вернуться назад, ей бы пришлось пройти оживленный железнодорожный переезд. Сотрудники Росгвардии доставили девочку на машине домой счастливым родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Большереченском зоопарке выбрали имена для троих медвежат
В горсовете рассмотрели заявки омичей на участие в публичных слушаниях
Омские депутаты обсудили меры поддержки бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса
В Омской области сотрудники Росгвардии спасли потерявшуюся 7-летнюю девочку
В Омском горсовете рассмотрели обращение управляющих торговыми центрами
Более полумиллиона рублей из профсоюзных средств направлено на поддержку медучреждений области
На видео засняли драку пьяного омского вахтовика с полицейским
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Стало известно, сколько денег уйдет на «путинские» выплаты детям омичей
Найди свой замок
На тепловых сетях в Центральном округе пройдут гидравлические испытания
В омском Роспотребнадзоре прокомментировали отказ магазинов обслуживать омичей без масок
Призвание сильных и мужественных…
Омский вуз в формате виртуальной реальности
Петербургский актер Сергей Городничий: играет в БДТ, рыбачит на Ладоге и снимает сериалы для Инстаграма
Омичи появились на WildBerries
Свой дом на курорте
Первый вице-спикер Омского горсовета рассказал о планах по объединению школ
В мэрии объяснили, зачем в Омске пилят и обрезают деревья у дорог